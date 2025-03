Giubileo e Turismo delle Radici per valorizzare i Territori

(ANSAmed) - ROMA, 27 MAR - Si è svolto ieri, a Palazzo Borromeo, l'evento "Giubileo 2025 e Turismo delle Radici.Sinergie ed opportunità per la riscoperta e la valorizzazione dei territori", organizzato dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede in raccordo con la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie della Farnesina, guidata da Luigi Maria Vignali, per riflettere sulle opportunità che l'Anno Santo offre per tutto il territorio italiano, in particolare con riferimento al progetto del "Turismo delle Radici", voluto fortemente dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.L'attenzione della Farnesina per far conoscere e riscoprire agli italiani all'estero e alle comunità di italo-discendenti il nostro territorio e i nostri fattori identitari è stata evidenziata negli interventi di Antonio Corsi, consigliere del ministro Tajani per le attività di promozione delle tradizioni culturali e musicali delle comunità italiane all'estero nonché Sindaco di Sgurgola, e Gianluigi Tombolini, Consigliere per le attività di valorizzazione del turismo nei territori e Sindaco di Numana.Sono intervenuti, per la Santa Sede Mons. Graziano Borgonovo, Sottosegretario del Dicastero per l'Evangelizzazione, e per la Conferenza Episcopale Italiana il Sottosegretario e Direttore dell'Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, Don Michele Gianola. A rappresentare il territorio nazionale, da Nord a Sud, portando differenti esperienze di valorizzazione territoriale e illustrando l'esperienza del "Turismo delle Radici" in vari contesti geografici sono stati: l'Assessore della Regione Marche Andrea Maria Antonini; Agostino Miozzo, Consigliere del Presidente della Regione Calabria e Commissario per l'accoglienza del Giubileo 2025; i Sindaci di Aquileia, Emanuele Zorino, Caramanico Terme, Franco Parone, San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani, e Sant'Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole. (ANSAmed).

