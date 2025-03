Affonda sommergibile turistico in Egitto, almeno 6 morti

(ANSAmed) - ROMA, 27 MAR - Almeno sei persone sono morte e nove sono rimaste ferite dopo che un sommergibile turistico è affondato al largo della costa della città egiziana di Hurghada, nel Mar Rosso, nelle prime ore di oggi, secondo fonti locali citate dalla Bbc. Ventidue persone sono state salvate, mentre i feriti, tra cui "quattro in condizioni critiche", sono stati trasportati negli ospedali vicini. Si ritiene che a bordo del sommergibile ci fossero circa 40 turisti al momento dell'incidente.Il sommergibile Sindbad era in funzione da diversi anni, offrendo escursioni turistiche nella zona, scrive ancora la Bbc.Secondo la compagnia proprietaria dell'imbarcazione si tratta di uno dei soli 14 veri sommergibili ricreativi al mondo.L'azienda, la Sindbad Submarines, che ne possiede anche un altro, permetteva ai turisti di immergersi fino a 25 metri di profondità per esplorare 500 metri di barriera corallina e la sua fauna marina.Sul sito web della compagnia si legge che l'imbarcazione poteva trasportare 44 passeggeri, oltre ai due piloti, e offriva ad ogni passeggero un ampio oblò panoramico per l'osservazione sottomarina.L'affondamento del sommergibile non è il primo incidente che coinvolge imbarcazioni turistiche al largo di Hurghada. Nel novembre scorso, è affondata la barca turistica Sea Story, causando 11 tra morti e dispersi, mentre 35 persone sono sopravvissute. Le autorità egiziane attribuirono il disastro a un'enorme onda alta fino a 4 metri, ma alcuni sopravvissuti intervistati dalla Bbc avevano segnalato problemi di sicurezza a bordo.Lo scorso mese, investigatori britannici hanno rivelato che negli ultimi cinque anni ci sono stati 16 incidenti con imbarcazioni turistiche nella zona, alcuni dei quali con vittime, ricorda la Bbc. (ANSAmed).

