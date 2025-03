Cresce la protesta contro Hamas a Gaza, nuovo raduno a sud

TEL AVIV - Decine di residenti di Khan Younis, nel sud di Gaza, hanno sfilato in corteo ieri sera gridando "fuori Hamas". E' la terza manifestazione nel giro di poche ore nella Striscia. I video postati sui social da Gaza mostrano i manifestanti che urlano contro l'organizzazione fondamentalista.



"L'ondata di appelli a rovesciare il governo di Hamas ha raggiunto Khan Younis, la gente qui dice che Hamas è un'organizzazione terroristica", si legge in uno dei tanti messaggi social dall'enclave, "questa inondazione deve estendersi fino a ogni quartiere, ogni tenda palestinese in tutta Gaza".





