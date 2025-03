'Liberato il regista palestinese Hamdan Ballal'

ROMA - "Hamdan Ballal è libero e tornerà a casa dalla famiglia". Lo ha reso noto su X Yuval Abraham, collega del regista palestinese arrestato ieri dalle forze di sicurezza israeliane dopo gli scontri tra palestinesi e coloni in Cisgiordania.



Lea Tsemel, l'avvocato di Hamdan Ballal, annunciando il suo imminente rilascio, aveva riferito che il suo assistito e altri due palestinesi avevano trascorso la notte sul pavimento di una base militare, con gravi ferite riportate in seguito agli scontri.



Hamdan Ballal, originario della città di Susiya in Cisgiordania, ha vinto il Premio Oscar al miglior documentario 2025 per No Other Land.





