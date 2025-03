'Il metadone finito nelle farmacie del Marocco'

RABAT - "Non c'è più metadone nelle farmacie del Marocco". Da alcune settimane le associazioni che sostengono e curano i tossicomani sono in allarme. Il farmaco è essenziale nelle terapie di recupero per chi soffre di addizione agli oppiacei. La prima risposta del Ministero della Salute è stata quella di diminuire le dosi da amministrare ai pazienti. Ma così, secondo medici e associazioni, si alza il rischio di ricaduta, oltre che i rischi sanitari connessi, in particolare per i pazienti con HIV, epatite virale e tubercolosi. Le associazioni per i diritti umani e la salute hanno lanciato l'allarme: una "gestione casuale" di questo problema potrebbe portare a risultati controproducenti, poiché molti tossicodipendenti si ritroverebbero senza altra scelta che ricorrere alle droghe pesanti, aggravando le loro condizioni di salute e sociali. I pazienti sotto trattamento cominciano a protestare, con sit-in per le strade come quello che ieri ha bloccato per alcune ore una delle vie principali di Tangeri.



Una dichiarazione congiunta delle associazioni di cura spiega che qualsiasi modifica al protocollo del metadone deve essere effettuata in conformità con gli standard medici internazionali stabiliti, in particolare secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sottolinea la necessità di coinvolgere il paziente prima di qualsiasi cambiamento nel trattamento.



Il metadone si aggiunge a una lista di farmaci di cui il Marocco scarseggia o che mancano del tutto e che sono per esempio trattamenti per il diabete, l'ipertensione, la tubercolosi e farmaci per malattie croniche che di tanto in tanto scompaiono dal mercato. Tra questi rientrano trattamenti per l'epilessia, disturbi della tiroide, alcuni tipi di cancro, la tubercolosi e alcune malattie mentali e psichiatriche. Il ministro del Commercio e dell'Industria Ryad Mezzour in una interrogazione alla Camera ha ammesso che per esempio "lo scorso anno il Paese ha riscontrato una carenza di 30 tipi di medicinali", ma che "quest'anno il numero è sceso a soli sei farmaci" mancanti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA