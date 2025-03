La Libia rimpatria 161 bengalesi

TUNISI - L'Agenzia per la lotta contro l'immigrazione illegale (AIMA) dell'Est libico ha annunciato l'espulsione di 161 bengalesi, a partire dall'aeroporto internazionale di Benina a Bengasi, in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).



In una dichiarazione rilasciata oggi e rilanciata dall'agenzia di stampa Lana, l'Agenzia per la lotta all'immigrazione illegale ha indicato che 27 bengalesi e tre siriani sono state rimpatriati martedì scorso sempre dall'aeroporto di Bengasi. "Tali misure rientrano nella cooperazione tra l'Agenzia per la lotta all'immigrazione clandestina e le organizzazioni internazionali competenti, con l'obiettivo di agevolare il rimpatrio volontario dei migranti illegali e di garantirne la sicurezza".

