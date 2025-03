Farnesina, altri bambini malati di Gaza arrivati in Italia

ROMA - Negli ultimi giorni altri gruppi di bambini palestinesi malati sono stati trasferiti da Gaza in Italia, evacuati da strutture sanitarie di Gaza non più in grado di assisterli. Le operazioni si sono concluse il 19 e 20 marzo.



Il primo trasferimento, organizzato in coordinamento con le autorità israeliane nell'ambito della collaborazione con l'OMS, ha riguardato l'evacuazione di 10 pazienti e dei loro familiari, per un totale di 27 persone. L'uscita da Gaza è stata realizzata ieri 19 marzo attraverso il valico di Kerem Shalom, con successivo trasferimento a Ramon (Eilat) gestito dall'OMS e dalle autorità israeliane. Da lì un Boeing KC-767 dell'Aeronautica Militare ha prelevato i pazienti per l'arrivo in Italia.



La seconda operazione, realizzata oggi, ha previsto la partenza dal Cairo di 8 pazienti e familiari, per un totale di 20 persone. I pazienti, evacuati nei giorni scorsi da Gaza con il sostegno dell'OMS, erano ricoverati presso l'Ospedale Italiano Umberto I in Egitto. Il trasferimento in Italia è avvenuto con un volo messo a disposizione dalla Guardia di Finanza. Entrambe le evacuazioni sono state coordinate dalla Protezione Civile (che si occupa anche della successiva assegnazione dei pazienti agli ospedali italiani) con l'Unità di Crisi della Farnesina, in collaborazione con il Comando Operativo di Vertice Interforze del Ministero della Difesa.



Con queste due operazioni umanitarie, l'Italia si conferma il quarto Paese al mondo e il primo a livello occidentale, ad aver organizzato l'evacuazione e il trasferimento in ospedali specializzati di bambini palestinesi dalla Striscia di Gaza. Ad oggi, 107 minori e relative famiglie (per un totale di 286 persone) sono stati trattati in strutture italiane.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA