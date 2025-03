Tunisia:liberato libico accusato di contrabbando di couscous

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda del cittadino libico, Wassim Chakma, arrestato e condannato pochi giorni fa da un tribunale tunisino a cinque anni di carcere per aver tentato di far entrare in Tunisia 150 chili di couscous, un quantitativo che le autorità tunisine hanno qualificato come contrabbando. La sentenza aveva provocato un'ondata di indignazione in Libia, alimentando tensioni nelle zone di frontiera tra i due paesi. Il presidente dell'Osservatorio tunisino per i diritti umani, Mustafa Abdelkebir, ha annunciato oggi la liberazione del cittadino libico.

