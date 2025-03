Israele, migliaia di manifestanti in marcia contro il governo

ROMA - Migliaia di manifestanti stanno partecipando a una protesta contro il governo, bloccando l'ingresso principale di Gerusalemme mentre marciano verso la residenza del primo ministro Benyamin Netanyahu, come si vede dalle immagini trasmesse dalle tv.



I manifestanti si oppongono alla decisione del primo ministro di rimuovere il capo dello Shin Bet Ronen Bar e alla ripresa dei combattimenti a Gaza. "La follia deve finire prima che non ci sia più nessuno da salvare, prima che non ci sia più un Paese", ha dichiarato ai manifestanti la leader della protesta Shikma Bressler.

