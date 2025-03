Hamas, 13 morti in raid israeliani sulla Striscia di Gaza

GAZA - La Protezione Civile della Striscia di Gaza, gestita da Hamas, ha reso noto che la notte scorsa 13 persone sono state uccise in seguito ai nuovi attacchi dell'esercito israeliano. Israele "ha effettuato diversi attacchi aerei che hanno causato la morte di 13 persone e decine di feriti, tra cui donne e bambini, a Khan Younis e nella città di Gaza", ha detto all'agenzia di stampa Afp il portavoce del servizio di soccorso, Mahmoud Bassal.



In precedenza, l'emittente araba Al Jazeera aveva riferito di almeno 14 vittime in attacchi israeliani stamattina a Khan Yunis e Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.





