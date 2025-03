Unhcr, in Siria 16 milioni di persone necessitano aiuti urgenti

(ANSAmed) - ROMA, 18 MAR - Più di 16 milioni di siriani hanno ancora bisogno di aiuti urgenti - in primis cibo, alloggi, assistenza sanitaria - e più di 7,4 milioni di siriani rimangono sfollati interni, la maggior parte dei quali vivono in condizioni estremamente difficili. Per contribuire a rispondere a questa situazione, Unhcr Italia lancia un appello urgente di raccolta fondi a sostegno del popolo siriano, a cui si è unito anche Alessandro Gassmann, in qualità di ambasciatore di Buona Volontà di Unhcr."Dopo anni vissuti lontani dalle loro case, tante famiglie stanno tornando con determinazione e coraggio - afferma Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi di Unhcr Italia. Ma le difficoltà restano enormi, la crisi non è finita: mancano le case, le scuole, gli ospedali, l'elettricità, il cibo e l'acqua potabile. Stiamo lavorando senza sosta nel Paese, le priorità sono riparare le tante abitazioni danneggiate e ripristinare le infrastrutture dei servizi di base, ma le risorse non sono sufficienti. Senza un sostegno adeguato, milioni di rifugiati e sfollati siriani potrebbero veder sfumare il loro sogno di un futuro migliore. Non possiamo lasciare che questa speranza svanisca. Per questo lanciamo un appello alla generosità di tutti: non lasciamo soli i siriani in questo momento cruciale, basta anche un piccolo aiuto per fare la differenza".Senza sufficienti finanziamenti, sottolinea l'Unhcr, 1,5 milioni di siriani resteranno senza beni di prima necessità e 75.000 persone tra le più vulnerabili resteranno senza un alloggio d'emergenza. (ANSAmed).

