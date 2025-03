(ANSAmed) - IL CAIRO, 13 MAR - Per il 14/o giorno consecutivo, anche oggi Israele sta tenendo chiusi i suoi valichi di Kerem Shalom e al-Awja impedendo l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza in partenza dall'Egitto. Lo ha riferito al telefono una fonte della sicurezza egiziana al valico di Rafah.Il blocco ha "portato all'accumulo di migliaia di camion carichi di aiuti umanitari, generi alimentari, soccorsi e carburante davanti al valico di Rafah, sul lato egiziano", ha precisato la fonte.Il posto di frontiera che collega direttamente Gaza all'Egitto invece è stato aperto in previsione dell'arrivo odierno del 39/o gruppo di feriti e malati palestinesi provenienti dalla Striscia. (ANSAmed).

