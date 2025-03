Siria: 10mila civili alawiti fuggiti nel vicino Libano

(ANSAmed) - ROMA, 12 MAR - I media libanesi e l'Alto commissariato Onu per i diritti umani stanno documentando l'arrivo di migliaia di civili siriani, in larga parte alawiti, nel nord del Libano, dopo i massacri commessi da non meglio precisati miliziani sunniti considerati vicini al governo di Damasco. Secondo le fonti sul terreno, per ora sono fuggiti in Libano 10mila civili siriani, per lo più ospitati temporaneamente nella regione libanese dell'Akkar, confinante con la regione costiera siriana di Tartus.Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria circa 1.300 civili siriani sono stati uccisi in soli 4 giorni la settimana scorsa nelle regioni di Latakia, Tartus, Homs e Hama.(ANSAmed).

