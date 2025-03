Missili russi sul porto di Odessa, morti 4 siriani

ROMA - Quattro cittadini siriani sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti in un attacco missilistico lanciato dalle forze russe ieri sera sul porto della città di Odessa: lo ha reso noto su Telegram il presidente della regione, Oleg Kiper, come riporta Ukrainska Pravda.



Kiper ha affermato che la nave MJ PINA battente bandiera delle Barbados è stata danneggiata da un missile balistico e che le vittime, tutti cittadini siriani, avevano tra 18 e 24 anni. I feriti sono un ucraino e un siriano. "Al momento dell'impatto, la nave stava caricando grano per l'esportazione in Algeria. Una nave completamente civile", ha sottolineato.

