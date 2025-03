I 53 della Sea Eye a Trapani, neonato e genitori a Lampedusa

PALERMO - La nave Sea Eye 5, della omonima Ong, ha cominciato lo sbarco di 53 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia a Trapani, porto assegnato dalle autorità alla Ong. Lo comunica la stessa Sea Eye. In totale la nave ha salvato nella notte tra domenica e lunedì 56 persone che viaggiavano a bordo di un gommone. Tra loro un neonato di 3 giorni, che è stato portato lunedì a Lampedusa insieme ai genitori.



"A causa delle difficili condizioni meteorologiche - ha raccontato l'Ong - l'operazione (di salvataggio, ndr) è durata più di due ore e l'equipaggio è riuscito a portare tutti sani e salvi a bordo della nave intorno alle 3 del mattino. È stata organizzata un'evacuazione medica per il neonato e la sua famiglia a Lampedusa". "Erano bagnati, avevano il mal di mare ed erano disidratati - ha affermato Patricia Darlington, medico a bordo di Sea Eye 5 -, molti di loro erano deboli ed esausti. Il neonato di tre giorni necessitava di cure per un'infezione", ha precisato il medico.





