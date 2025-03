Wafa, Idf perquisisce abitazioni in diversi quartieri di Nablus

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 MAR - L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che nelle prime ore di oggi le forze israeliane hanno fatto irruzione in diversi quartieri di Nablus, in Cisgiordania perquisendo numerose abitazioni. Diverse fonti di Wafa hanno riferito che veicoli militari israeliani sono entrati nelle zone orientali e centrali della città. Non sono stati segnalati feriti o arresti. (ANSAmed).

