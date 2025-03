La Medina di Tunisi si illumina per il mese di Ramadan

(ANSAmed) - TUNISI, 10 MAR - Dal 15 al 22 marzo in vari siti della Medina di Tunisi, patrimonio dell'umanità Unesco, andrà in scena la quarta edizione di 'Medina delle luci', evento organizzato in occasione del mese sacro musulmano del Ramadan che riunisce attori del settore pubblico e privato per promuovere il cuore storico della capitale, come destinazione turistica e portare le sue ricchezze culturali all'attenzione del grande pubblico.Si tratta di un'iniziativa congiunta tra il ministero tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico e l'Unione europea, implementata dal ministero tunisino del Turismo e dall'Ufficio nazionale per il Turismo, (Ontt) in collaborazione con il comune di Tunisi e Giz come parte del progetto di promozione del turismo sostenibile in Tunisia e del programma Ue Tounes Wijhetouna.Destination Management Organisation (Dmo), che organizza l'evento di quest'anno, ha annunciato un programma ricco e variegato, distribuito in vari siti emblematici della Medina, sottolineando il successo delle edizioni precedenti, che hanno attirato più di 8.000 visitatori ogni sera. Illuminazioni artistiche sublimeranno siti emblematici come Bab Bhar, Bab Mnara e la nota moschea Zaytouna, offrendo ai visitatori una riscoperta senza precedenti di questi gioielli architettonici.Un programma immersivo di concerti, proiezioni di film, conferenze a tema ed esperienze gastronomiche scandirà questa edizione. Il mercato degli artigiani è un'altro dei punti salienti dell'evento, che presenta anche un'area di ristorazione che servirà ai visitatori piatti tradizionali del Ramadan, creando un'atmosfera amichevole. Alcuni eventi saranno a pagamento, altri gratuiti, fanno sapere gli organizzatori.(ANSAmed).

