Video di Hamas mostra un ostaggio israeliano vivo

ROMA - Hamas ha diffuso un video in cui mostra un uomo israeliano tenuto in ostaggio, vivo. Si tratta, precisa Haaretz online, di Matan Angrest. Il Forum delle Famiglie degli ostaggi e degli scomparsi ha chiesto di non condividere il filmato o parti di esso finchè la famiglia Angrest non abbia dato il suo consenso.



Matan Angrest, che è un soldato, afferma di essere stato trattenuto per 511 giorni, il che indica che il video è stato probabilmente girato la scorsa settimana. E lancia un appello al suo governo, ai vertici dell'esertico e a Donald Trump perché garantiscano il suo rilascio. Lo riportano i media locali.



Lunedì scorso, la famiglia di Angrest aveva pubblicato una prima sua foto dalla prigionia, con segni di percosse sul volto.

