In Tunisia appassionati aiutano i rapaci a tornare in natura

TUNISI - Fino a qualche mese fa l'aquila reale non riusciva a volare, era inchiodata al suolo con le ali tarpate, probabilmente dai bracconieri. Oggi decolla in un volo maestoso sopra una cima rocciosa, in una rara occasione attesa con ansia dai volontari tunisini. Una quarantina di giovani appassionati - veterinari, naturalisti, semplici amanti della natura - dedicano il loro tempo libero al programma "ResQ", lanciato due anni fa dall'Associazione tunisina per la fauna selvatica (Atvs) per salvare gli animali selvatici feriti, curare quelli sottratti ai trafficanti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Ridha Ouni, presidente dell'Associazione tunisina di ornitologia, si prende cura del grande rapace da quando è stato confiscato a un privato nel luglio 2024 a Gabès, nel sud del Paese. Questo esperto di biodiversità ha allestito un centro di riabilitazione con i mezzi a disposizione nella sua fattoria a Sidi Thabet, a ovest di Tunisi. Accanto ai suoi polli che schiamazzano, una dozzina di falchi, albanelle e nibbi si accalcano in una voliera, in attesa che le loro ali, tagliate per impedire loro di volare, si rigenerino. La maggior parte degli animali presenti, talvolta fennec o lupi, provengono da confische della Direzione generale delle foreste. "Aquila", l'aquila liberata domenica sul monte Sidi Zid, a 50 chilometri da Tunisi, era pronta per la grande partenza perché stava preparando un nido, ha spiegato all'Afp Ridha Ouni, sottolineando che è stata liberata in una zona ideale per trovare prede e femmine. Inoltre, "è il periodo della migrazione dall'Africa centrale all'Europa, il periodo migliore. Se trova una compagna, l'anno prossimo potremmo rivederlo qui con i suoi aquilotti", si entusiasma questo autodidatta di 60 anni. Jamila Bouayed, direttrice dell'Atvs, 32 anni, è traboccante di emozione: "riabilitare un animale selvatico e poi restituirlo alla natura è eccezionale". Per Maha Clostio, una tunisino-americana di 27 anni che frequenta l'ultimo anno di veterinaria, vedere "Aquila" riconquistare la libertà ha un sapore speciale. "Facevo parte del team veterinario dell'Atvs che lo ha salvato quando eravamo al sud a liberare una volpe fennec. È stato un lungo viaggio per farlo tornare forte e in salute", sorride, ricordando un uccello disidratato, con le ali tagliate e gli artigli feriti. Si tratta solo del quarto rilascio di un grande rapace in due anni di ResQ, dopo quello di un'altra aquila reale e di due avvoltoi. Ma nello stesso periodo, il centro di Ouni "ha accolto più di 200 individui" che sono tornati in libertà. L'obiettivo di tale liberazione è quello di stabilizzare la popolazione di aquile reali nel Paese "che conta solo 50 coppie, una cifra scioccante" per Ouni. In Tunisia, a causa del degrado del suo habitat naturale, ma anche del bracconaggio e della caccia, l'aquila reale è inserita nella lista rossa delle specie in via di estinzione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Habib Rekik, specialista IT responsabile di ResQ, filma tutte le operazioni con la sua GoPro per sensibilizzare l'opinione pubblica: "poche persone qui sanno che questi animali sono protetti dalla legge, che devono rimanere in natura, non in gabbie o giardini. C'è un lungo viaggio da fare". È preoccupato anche per il fatto che ogni fine settimana a Sidi Bou Said, vicino a Tunisi, a turisti venga scattata una foto con i falchi. "Se volete vedere un rapace, guardate un documentario o immergetevi nella natura con un binocolo", ha affermato con rabbia Rekik, invitando a boicottare i bracconieri che alimentano il commercio illegale.



Avere così tanti giovani nell'Atvs è un vantaggio per rendere popolari le sue azioni, che hanno un costo perché "un'aquila reale consuma 500 grammi di carne al giorno e la carne è molto costosa in Tunisia", sottolinea Ouni. Su iniziativa dei suoi giovani membri, Atvs, che dipende interamente da donazioni private, è stata lanciata su Instagram e sulle piattaforme di crowdfunding. Prossimi obiettivi: ristrutturare le voliere di Ouni e creare uno spazio per l'educazione ambientale.

