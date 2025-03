Ramadan in Marocco, un milione di famiglie riceve aiuti

(ANSAmed) - RABAT, 04 MAR - Oltre un milione di famiglie bisognose in Marocco hanno ricevuto gli aiuti alimentari per il Ramadan 1446. L'iniziativa lanciata sotto l'Alto patronato della casa reale marocchina, conta su un finanziamento di 330 milioni di dirham, pari a circa 33 milioni di euro, e ha distribuito 34.280 tonnellate di derrate alimentari per sostenere la fascia più bisognosa della popolazione che per il 78% abita in contesti rurali , fuori cioè dalle mura cittadine. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA