A Ceuta a nuoto 17 migranti con 11 minori, un morto, un disperso

MADRID - Nonostante il maltempo e il mare grosso, un gruppo di 17 migranti, dei quali 11 minorenni, è riuscito ad arrivare nelle ultime 24 ore a nuoto dalle coste marocchine a quelle dell'enclave spagnola di Ceuta, dove sabato era stato recuperato dal Salvataggio marittimo il cadavere di una delle due persone disperse nella traversata in mare.



Dieci dei migranti hanno raggiunto a bracciate dalle coste marocchine di Castillejos (Fnidq in arabo) quelle iberiche di Ceuta nella giornata di domenica e 7 in quella odierna, nonostante le avverse condizioni meteo, informano fonti di polizia e dei servizi di emergenza, citati dall'agenzia Efe. Sabato due migranti che avevano tentato la traversata a nuoto erano risultati dispersi in acqua per le forti correnti. Un corpo è stato successivamente recuperato dai soccorsi, mentre mezzi della guardia civile sono tuttora impegnati nelle ricerche di un secondo disperso.



Non si ferma lo stillicidio di morti cercando di entrare nella città spagnola in Marocco, frontiera sud dell'Europa. Il 4 febbraio scorso, il cadavere di un migrante con indosso la muta da sub e le pinne era stato ritrovato sulla spiaggia dell'Almandraba, a sud di Ceuta.



Con gli ultimi due migranti, sono otto le vittime delle pericolose traversate a nuoto da inizio anno, secondo stime della guardia civile riferite dai media iberici. Ventuno i corpi recuperati nel corso del 2024 da agenti delle pattuglie dell'Arma impegnati nei controlli marittimi e terrestri a Ceuta.

