Libia, Ue e ambasciate discutono di migranti e detenzione

La Delegazione Ue in Libia ha ospitato un nuovo incontro dei "Migration Advocacy Talks" con le ambasciate dei paesi di origine dei migranti. Lo ha riferito su X Nicola Orlando, l'ambasciatore dell'Unione europea in Libia, spiegando che la discussione si è concentrata sulla "detenzione dei migranti" e ha visto il contributo delle branche libiche di Iom, Unhcr e Unicef. Orlando, già inviato speciale italiano per la Libia, ha precisato che tra le priorità individuate vi sono "ritorni volontari più rapidi", "migliori condizioni di detenzione" con "cure mediche salvavita" e una "maggiore condivisione di informazioni" per evitare che i migranti cadano nelle mani di "trafficanti e contrabbandieri".L'Ue, ha aggiunto, resta impegnata a collaborare con le autorità libiche e i paesi di origine per "una governance migratoria umana" e per contrastare "il traffico di esseri umani e lo sfruttamento".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA