Israele, 'auto contro i pedoni nel nord, ucciso attentatore'

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 27 FEB - La polizia israeliana ha reso noto che diverse persone sono rimaste ferite in un "sospetto attacco terroristico" che si è verificato nel nord del Paese. Secondo le prime informazioni, un veicolo sospetto ha investito sette pedoni all'incrocio di Karkur. "Il terrorista che oggi ha investito alcuni pedoni in un sospetto attacco terroristico a sud di Haifa nel nord del Paese è stato ucciso", ha quindi annunciato la polizia citata dal Times of Israel.Le autorità sanitarie hanno aggiornato a 10 il bilancio dei feriti. Alcune di loro sono in gravi condizioni. Secondo quanto riportato dal Canale 12, il presunto terrorista è un arabo israeliano di 24 anni, originario della comunità di Ma'ale Iron, nei pressi di Haifa. (ANSAmed).

