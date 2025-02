Cisgiordania, Animal Heroes apre clinica veterinaria d'emergenza

(ANSAmed) - ROMA, 27 FEB - La squadra bellunese dell'organizzazione Animal Heroes è tornata in Cisgiordania per aiutare gli animali in difficoltà nella zona di conflitto. A causa dell'escalation della violenza a Jenin - scrive l'organizzazione in un comunicato - molte case sono state distrutte e gli animali sono rimasti abbandonati senza cibo, riparo, assistenza. Molti di questi animali sono feriti e completamente lasciati al loro destino.Il trasporto degli animali feriti verso gli ambulatori veterinari sta diventando sempre più difficile a causa dei blocchi stradali. Esther Kef, fondatrice di Animal Heroes, residente a San Vito di Cadore, afferma: "La clinica veterinaria più vicina si trova a un'ora di distanza, ma a causa dei blocchi stradali a volte è necessario un giorno intero prima che gli animali feriti possano raggiungere una struttura." Per offrire rapidamente cure veterinarie, Animal Heroes sta aprendo la prima clinica veterinaria di emergenza per animali feriti nella zona di conflitto di Jenin. A partire da marzo, gli animali abbandonati e randagi saranno curati gratuitamente sul posto dal team veterinario di Animal Heroes.Dall'inizio della guerra Animal Heroes, anche grazie al supporto di moltissimi italiani, ha potuto aiutare migliaia di animali in Cisgiordania e a Gaza con cibo e cure veterinarie.L'organizzazione ha una clinica temporanea a Gaza ed è promotrice di "Animals in Gaza Alliance", una collaborazione internazionale per il sostegno agli animali a Gaza: in collaborazione con la Mezzaluna Rossa Palestinese, a inizio marzo sarà inviata una spedizione di cibo per animali a Gaza.Animal Heroes è un'organizzazione italo-olandese di soccorso per gli animali con sede a San Vito di Cadore. L'obiettivo di Animal Heroes è rendere visibili e sostenere gli eroi degli animali - persone che si impegnano per gli animali in condizioni difficili - offrendo loro aiuti di emergenza. L'organizzazione ha svolto missioni di soccorso a Gaza, Ucraina, Turchia, Cisgiordania, Spagna, Italia e Grecia. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA