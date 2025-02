Bbc, 'Grecia mentì sull'affondamento migranti dell'Adriana'

(ANSAmed) - LONDRA, 27 FEB - Spuntano ombre sulla versione ufficiale delle autorità di Atene rispetto all'affondamento della nave da pesca Adriana, una carretta del mare con 650 migranti provenienti dalla Libia, avvenuto il 14 giugno 2023 in acque internazionali al largo della Grecia. A sollevarle è un'inchiesta della Bbc, venuta in possesso di registrazioni di bordo filtrate di recente.All'epoca i superstiti accusarono la Guardia Costiera greca di non essere intervenuta in aiuto e, anzi, di aver contribuito a far colare a picco l'imbarcazione con una serie di manovre dissuasive condotte attorno ad essa. Mentre le autorità elleniche negarono tutto, sostenendo che i soccorsi furono di fatto rifiutati poiché l'equipaggio e le persone a bordo fecero sapere via radio di voler raggiungere l'Italia e di non avere intenzione di fermarsi in Grecia.Ricostruzione messa in dubbio ora dalla registrazione di una telefonata attribuita a un anonimo funzionario del centro di coordinamento greco dei soccorsi il quale - nella comunicazione fatta ascoltare dall'emittente britannica - sembra in realtà sollecitare il comandante a rigettare l'aiuto di un'altra nave in avvicinamento, ad assicurare di non trovarsi in pericolo e ad affermare di essere volontariamente diretto in Italia.Indicazione che il capitano accoglie, rispondendo di voler dire d'avere chiesto con un megafono ai migranti se desiderassero andare "in Italia o in Grecia" e udito un coro di voci rispondere: "Italia". (ANSAmed).

