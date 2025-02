Sos Humanity 1 salva 70 migranti, assegnato il porto di Ravenna

ROMA - Poco dopo la mezzanotte, intervenuta dopo aver ricevuto una chiamata da Alarmphone, la Humanity 1 ha soccorso oltre 70 persone che si trovavano su un gommone inadatto alla navigazione; nessuno indossava un giubbotto di salvataggio e a bordo c'era un forte odore di carburante.



Tra i sopravvissuti, fa sapere la Ong Sos Humanity, c'erano anche donne, un bambino accompagnato dalla madre e i figli in fuga da soli. Avevano trascorso diversi giorni e notti in mare aperto. Le autorità italiane hanno assegnato per lo sbarco il porto di Ravenna.

