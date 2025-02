A Livorno si attende Ocean Viking con 112 migranti naufraghi

LIVORNO - E' previsto domani mattina, alle 8, lo sbarco della nave Ocean Viking, con 112 migranti, presso il molo 57 del porto di Livorno. In vista delle operazioni si è svolta oggi una riunione tecnica coordinata dal Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi. I 112 migranti sono tutti destinati ad essere accolti e integrati sul territorio toscano. A bordo ci sono 98 uomini e 3 donne, di cuna incinta al quinto mese, e una decina di minori maschi, tra i 14 e i 17 anni non accompagnati più un minore maschio accompagnato.



Delle persone a bordo 81 migranti provengono dal Bangladesh, 11 dall'Egitto, 8 dalla Somalia, 6 dalla Siria, 4 dal Pakistan, 1 dal Camerun e 1 dal Mali. "Questa operazione - spiegano dalla prefettura -, organizzata con la massima cura e attenzione, rappresenta l'ennesima dimostrazione del nostro impegno a garantire un'accoglienza sicura, dignitosa e ordinata sul territorio toscano". Già a partire dalle 8, il personale della sanità marittima interverrà a bordo per eseguire le prime verifiche sanitarie. Contestualmente, le operazioni di identificazione saranno avviate dalla polizia di Stato, in sinergia con le altre prefetture, già allertate per prendere in carico i migranti di spettanza. La Protezione Civile e i servizi di emergenza, coadiuvati dalla Croce Rossa e dai volontari, saranno presenti per distribuire generi di conforto e vestiario, assicurando assistenza immediata e personalizzata. "L'operazione di sbarco - ha sottolineato il prefetto Giancarlo Dionisi - che si terrà domani testimonia la capacità delle nostre istituzioni di intervenire con tempestività ed efficacia nelle situazioni di emergenza. Queste operazioni non sono solo interventi di emergenza, ma testimonianze tangibili del nostro impegno istituzionale nel rispondere tempestivamente alle situazioni di estrema vulnerabilità. Ogni vita salvata rappresenta una vittoria dell'azione coordinata delle istituzioni, un segnale inequivocabile della nostra capacità di garantire protezione e accoglienza a chi si trova in condizioni critiche".

