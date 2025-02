Workshop dell'Oim in Tunisia su vigilanza sanitaria e migrazioni

TUNISI - L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Tunisia ha tenuto il 18 e 19 febbraio il secondo workshop sul tema "Sorveglianza transfrontaliera delle malattie e coordinamento delle frontiere" , che ha visto la partecipazione di circa 50 funzionari sanitari portuali e di frontiera di Tunisia, Algeria e Libia, per discutere su come intensificare la collaborazione regionale in materia di sicurezza sanitaria e gestione delle migrazioni. Lo ha reso noto la stessa Oim sui propri canali social sottolineando come l'aumento delle malattie trasmissibili lungo le rotte migratorie richiede un approccio coordinato alla governance delle frontiere che integri la salute nei protocolli di immigrazione. Il workshop si è svolto nell'ambito dell'iniziativa regionale chiave dell'Oim sulla sorveglianza transfrontaliera delle malattie, lanciata nel 2024 e volta a rafforzare il coordinamento tra le autorità sanitarie e di frontiera. "La collaborazione transfrontaliera è fondamentale per migliorare la sorveglianza e la risposta alle malattie, garantendo al contempo rotte migratorie regolari e la tutela dei diritti dei migranti e viaggi sicuri", ha affermato Michela Martini, specialista senior in salute delle migrazioni dell'Oim per il Medio Oriente e il Nord Africa.

