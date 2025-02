'Serve maggiore cooperazione araba contro disastri naturali'

(ANSAmed) - TUNISI, 19 FEB - "C'è bisogno di una maggiore cooperazione araba nell'affrontare i disastri naturali, che stanno diventando sempre più frequenti nei paesi arabi a causa del cambiamento climatico e delle sue ripercussioni su questi paesi". E' quanto in sostanza hanno affermato i partecipanti a un simposio scientifico intitolato "Gestione delle emergenze e dei rischi e risposta ai disastri naturali", organizzato dalla Protezione civile tunisina, in collaborazione con la Naif Arab University for Security Sciences (Nauss) e l'Organizzazione internazionale per la difesa civile (Icdo), che ha riunito esperti per discutere strategie di controllo e meccanismi efficaci per gestire le risposte sul campo in caso di emergenza, crisi o disastro naturale. La conferenza si è concentrata anche sui metodi per prevenire e mitigare l'impatto dei disastri attraverso piani e tecniche di previsione e risposta rapida integrati, al fine di aumentare la consapevolezza dei partecipanti sulle conseguenze del cambiamento climatico e sulle nuove forme di criminalità ambientale che influenzano le strategie di difesa civile. Il ministro tunisino dell'Interno, Khaled Nouri, ha affermato che nessun paese, indipendentemente dalle sue capacità, può far fronte alle crisi e ai disastri naturali da solo senza il supporto dei suoi partner internazionali. La cooperazione tra la Tunisia e le organizzazioni internazionali è una componente chiave della sua strategia nazionale di protezione civile e gestione delle crisi, ha indicato. C'è anche la necessità di adottare soluzioni collettive, un coordinamento efficace e condividere competenze e conoscenze, ha sottolineato, aggiungendo che questo simposio scientifico mira a migliorare ulteriormente la cultura della ricerca scientifica nel campo della gestione delle crisi e dei disastri naturali e a promuovere una formazione continua nella gestione dei rischi e delle emergenze. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA