Orlando (Ue), coordinamento con ministro libico su migranti

(ANSAmed) - IL CAIRO, 19 FEB - L'Ambasciatore dell'Unione europea in Libia, Nicola Orlando, ha riferito di aver concordato con il ministro degli Esteri ad interim libico Eltaher Elbahour "di mantenere un alto livello di coordinamento" sulle questioni migratorie.In un messaggio su X, il diplomatico Ue ha premesso di aver avuto "un incontro produttivo a Tripoli questa mattina" con Al-Bahour, in cui gli ha "riferito sugli esiti della riunione a Bruxelles della Missione Tecnica sulla Migrazione e la Gestione delle Frontiere della scorsa settimana" tenuta "con rappresentanti di Tripoli e Bengasi".Con Elbahour (nome traslitterabile anche in Al-Bahur), Orlando ha anche "discusso degli sviluppi regionali attuali e del loro impatto sull'Europa e sulla Libia, oltre ai prossimi incontri con le istituzioni dell'Ue per rafforzare la nostra partnership". (ANSAmed).

