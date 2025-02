La Tunisia interessata da moderata attività sismica

"La Tunisia, che non è immune all'attività sismica tettonica, sta registrando negli ultimi giorni un tasso significativo di scosse, ma queste rimangono di intensità bassa o moderata rispetto ad altri paesi come Italia, Marocco, Turchia e di recente Grecia". Lo ha detto il capo del dipartimento di ricerca e sviluppo geofisico presso l'Istituto nazionale tunisino di meteorologia (Inm) Hassen Hamdi, spiegando all'agenzia Tap che le regioni di Meknassi, Mezouna e Menzel Bouziane nel governatorato di Sidi Bouzid e Snad nel governatorato di Gafsa hanno registrato scosse tra il 3 e il 17 febbraio 2025. Queste scosse, ha precisato Hamdi, sono dovute alla riattivazione della rete di fessure e faglie nel periodo geologico del Miocene, (da 23 a 5 milioni di anni fa). La prima fessura, lunga 32 chilometri (km), si estende dall'estremità dell'asse nord-sud e separa le città di Mézouna e Meknessy, ha spiegato, aggiungendo che alla sua estremità, due faglie si estendono per 14 e 24 chilometri in direzione est-ovest, attraversando il monte Bouhedma. Alla fine di queste faglie, la fessura devia in direzione nord-ovest verso la città di Snad.Questa attività fa parte del movimento delle masse rocciose formate in loco e attraversate dalle crepe a causa dell'energia rilasciata dalla pressione a cui sono sottoposte come parte della dinamica delle placche tettoniche africana ed eurasiatica, che si avvicinano costantemente a una velocità media di 15-245 millimetri all'anno, ha specificato l'esperto. Il terremoto registrato a Ghardimaou nel governatorato di Jendouba è causato da fessure attive del periodo del Pleistocene, che va da 2,6 milioni a 11,7 milioni di anni fa, ha aggiunto. La Tunisia si trova nel bacino del Mediterraneo e all'estremità nord-orientale della massa continentale africana, ed è quindi influenzata dal contesto geologico e tettonico. La possibilità di ulteriori terremoti rimane possibile, a vari livelli, sia nelle regioni che hanno già visto tremori o in altre regioni, ha calcolato Hamdi, aggiungendo che questi terremoti non avranno un impatto importante su persone o proprietà, ad eccezione dei vecchi edifici. Un terremoto di 4,9 gradi sulla scala Richter (su 9) è stato registrato il 3 febbraio alle 10.45 a Meknassi nel governatorato di Sidi Bouzid, secondo quanto annunciato dall'Inm. Inoltre, sono state registrate cinque scosse di assestamento tra il 3 e il 6 febbraio 2025 a Meknassi e Mezouna.L'Inm ha anche una scossa di magnitudo 4.1 sulla scala Richter il 17 alle 21.45 nel nord-ovest di Meknassi nel governatorato di Sidi Bouzid. Un'altra scossa di magnitudo 2.5 sulla scala Richter è stata registrata il 18 febbraio a nord-est di Ghardimaou, secondo l'Inm.

