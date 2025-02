Il nuovo codice della strada alla Conferenza di Marrakech

(di Olga Piscitelli) (ANSAmed) - MARRAKECH, 19 FEB - La quarta edizione della Conferenza mondiale ministeriale sulla sicurezza stradale entra nel vivo a Marrakech. Una riunione plenaria con politici ed esperti in rappresentanza di 198 Paesi prepara la 'Dichiarazione di Marrakech', che servirà come base per l'elaborazione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'emergenza.L'ambasciatore italiano in Marocco, Armando Barucco partecipa alla plenaria, illustrando il nuovo codice della strada che a poco più di due mesi dalla sua introduzione ha già avuto effetti positivi per esempio con un calo significativo degli incidenti mortali (-22,1%). Il Padiglione Italia attira l'attenzione anche del primo ministro del Marocco, Aziz Akhannouch che studia la rete di attori e tecnologie messa a punto dal Ministero delle Infrastrutture. Giovanni Donato, delegato del ministro Matteo Salvini, parla di "Grande sfida globale": l'obiettivo di ridurre del 50% le vittime di incidenti stradali entro il 2030, come fissato dalle Nazioni Unite è condiviso e la conferenza di Marrakech ha il merito di "spostare l'asse sull'Africa, che è uno dei continenti che paga il prezzo più alto in termini di vittime".Gianluca Cossale di Anas ricorda che in Italia "gli investimenti previsti dal Contratto di Programma 2021-2025 sono pari a circa 44 miliardi di euro, di cui 37 miliardi in nuove opere". Luciana Iorio, rappresentante del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al vertice dell'Unece (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) si concentra sui "confini liquidi dell'Italia", situata com'è al centro del Mediterraneo e sui tre cardini della sicurezza, "Educazione, tecnologia e controllo". Le fa eco Daniela Stocchi direttore Aiscat, l'Associazione italiana società autostrade: "Il Mediterraneo e dunque l'Italia è al centro delle strade e della sicurezza del mondo". Nel Padiglione Italia sono presenti le eccellenze nazionali in materia di mobilità e sicurezza della circolazione, ci sono anche rappresentanti del Politecnico di Milano e della Polizia di Stato. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA