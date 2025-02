(ANSAmed) - ROMA, 19 FEB - L'esercito israeliano ha annunciato mercoledì di aver presentato accuse contro cinque soldati riservisti per aver abusato di un detenuto palestinese nel luglio dello scorso anno. Lo scrive il Times of Israel."Oggi, la procura militare ha presentato un atto d'accusa contro cinque soldati riservisti con l'accusa di aver causato gravi lesioni e abuso in circostanze aggravanti... nei confronti di un detenuto di sicurezza trattenuto nel centro di detenzione di Sde Teiman", si legge in un comunicato, facendo riferimento a una struttura utilizzata per detenere palestinesi di Gaza dall'inizio della guerra. (ANSAmed).

