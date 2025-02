In Tunisia il 48% degli uomini fuma

Il 48% degli uomini in Tunisia fuma abitualmente e un morto su cinque è direttamente causato dal fumo. Lo ha dichiarato il presidente dell'associazione "Alleanza tunisina contro il fumo", Hatem Bouzaiene, in occasione di un seminario organizzato dal dipartimento sanitario regionale di Ben Arous, aggiungendo che gli ultimi dati ufficiali ottenuti dalla sua associazione indicano che 13.200 morti all'anno sono direttamente o indirettamente causati dal tabacco.Secondo Bouaziene i dati mostrano anche che il 25% degli studenti tunisini sono fumatori e che la loro percentuale è in aumento di anno in anno, in particolare con il dilagare della moda delle sigarette elettroniche. Secondo la stessa fonte il 90% dei casi di cancro ai polmoni è principalmente causato dal fumo. Il costo del trattamento di un paziente con carcinoma polmonare varia tra i 250.000 e i 300.000 dinari all'anno (75 mila euro e 90 mila euro). Ciò dimostra l'alto costo del trattamento per persona e per il sistema sanitario nazionale.L'Alleanza tunisina contro il fumo ha presentato un nuova legge al ministero della salute che presenta un approccio nuovo e progressivo per contrastare questo fenomeno vietando il fumo per le persone di età inferiore ai 18 anni, oltre ad aumentare le campagne di sensibilizzazione. In Tunisia la legislazione antifumo viene spesso disapplicata nella prassi.

