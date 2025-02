Barca con 83 migranti si rovescia alle Canarie, tutti in salvo

(ANSAmed) - MADRID, 18 FEB - Tragedia sfiorata la scorsa notte a El Hierro, una delle isole Canarie, negli istanti dell'approdo di un'imbarcazione con decine di migranti a bordo.La barca, stando al servizio di salvataggio marittimo spagnolo (Salvamento Marítimo), citato dall'Efe e consultato anche dall'ANSA, si è infatti rovesciata in prossimità del piccolo porto di La Restinga, che aveva raggiunto autonomamente dopo una lunga traversata dalla costa africana.Le 83 persone che si trovavano a bordo risultano tutte in salvo, secondo i servizi d'emergenza delle Canarie. Alcune, aggiunge Efe, hanno raggiunto terra a nuoto, mentre altre si sono issate a bordo di una barca di soccorso attraccata nei pressi, la 'Salvamar Acrux', e sono state assistite dal suo equipaggio.Nella giornata di ieri, sempre nei pressi di El Hierro era stata assistita un'altra imbarcazione con 73 migranti, tutti in apparenti buone condizioni e trasportati a terra da Salvamento Marítimo. (ANSAmed).

