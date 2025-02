Un migrante muore costretto a saltare da barcone al largo Murcia

(ANSAmed) - MADRID, 17 FEB - Un migrante di origini algerine è morto dopo essere stato costretto a saltare in mare da un'imbarcazione con almeno 25 persone a bordo, all'alba di oggi al largo della spiaggia di Marina de Cope (Aguilas) nella regione del sudest spagnolo di Murcia. Lo segnalano i servizi di emergenza, che partecipano alle ricerche di possibili dispersi, che vedono impegnati mezzi del Salvataggio marittimo, della guardia civile, della Croce Rossa, e della polizia di Murcia, ai quali si è unito questa mattina un elicottero.Una ventina di migranti che erano a bordo del barcone sono sopravvissuti, soccorsi in mare dai servizi di emergenza e assistiti sulla spiaggia dai volontari della Croce Rossa.Secondo alcune delle loro testimonianze, sarebbero stati costretti da due scafisti a lanciarsi in mare al largo della costa. A uno dei migranti, recuperato in stato di incoscienza dal Salvataggio marittimo, i medici dell'unità di emergenza hanno praticato manovre di rianimazione, purtroppo senza esito.Successivamente, altri 5 migranti che erano a bordo dell'imbarcazione sono state intercettate dalle autorità di polizia in una località vicina della costa, nella zona di Cala Blanca (Lorca). Per cui sono 26 le persone arrivate a terra, mentre si continuano a cercare due persone, che sarebbero tuttora disperse, secondo le testimonianze dei migranti.(ANSAmed).

