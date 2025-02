Idf, 'nella notte operazioni antiterrorismo in Cisgiordania'

ROMA - "La notte scorsa le forze di sicurezza israeliane hanno condotto attività antiterrorismo in tutta la Giudea e Samaria (Cisgiordania, ndr)", ha reso noto oggi su Telegram l'esercito (Idf).

"Ad Hableh, i soldati hanno arrestato un individuo ricercato e hanno trovato un fucile M-16 e due pistole durante le perquisizioni condotte nella sua casa. A Idna, sono stati confiscati fondi terroristici per un valore di centinaia di migliaia di shekel e sono stati arrestati due individui ricercati. A Deir Abu Mash'al sono stati arrestati sette individui ricercati e ad Al Aroub due individui ricercati. A Usarin è stato arrestato un altro individuo ricercato", si legge nel comunicato stampa.

"Le forze di sicurezza israeliane stanno continuando l'operazione antiterrorismo nella Samaria settentrionale. Ieri sera, le forze di sicurezza israeliane hanno trovato e confiscato diverse armi a Jenin e smantellato diversi Ied (ordigni esplosivi improvvisati, ndr) a Tulkarm - conclude l'Idf -. Le forze di sicurezza israeliane continuano a operare in Giudea e Samaria per proteggere la sicurezza e l'incolumità dei civili israeliani".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA