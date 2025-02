Ue, individuate azioni su migranti e diritti in Libia

(ANSAmed) - ALESSANDRIA D'EGITTO, 14 FEB - "Azioni concrete per migliorare ulteriormente il rispetto dei diritti umani nella governance della migrazione e delle frontiere" in territorio libico sono state individuate in una sessione, svoltasi ieri a Bruxelles, della "Missione Tecnica Ue-Libia" creata da Unione europea e il Paese nordafricano per affrontare proprio questo nodo. Lo riferisce su X l'Ambasciatore europeo in Libia, Nicola Orlando.Le discussioni con delegati "di Tripoli e Bengasi si sono concentrate sul rafforzamento della cooperazione in sei settori, precisa il messaggio elencando: "gestione delle frontiere, inclusa la frontiera meridionale; operazioni di ricerca e salvataggio in mare e nel deserto; alternative alla detenzione; protezione di migranti e rifugiati allo sbarco e nei centri di detenzione; lotta al traffico di esseri umani" e "rimpatri volontari e reinsediamento".Oltre a individuare le "azioni concrete", la riunione della "Missione Tecnica Ue-Libia sulla gestione della migrazione e delle frontiere nel rispetto dei diritti" ha anche "esaminato i progressi raggiunti attraverso la collaborazione", si limita ad aggiungere Orlando. (ANSAmed).

