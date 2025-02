Madrid, 'normalità alle dogane commerciali di Ceuta e Melilla'

(ANSAmed) - MADRID, 13 FEB - Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha confermato che le dogane di Ceuta e Melilla con il Marocco "operano in totale normalità" ed entrambi i Paesi sono impegnati a garantire che il traffico di merci via terra prosegua senza interruzioni. "Le dogane, sia spagnole che marocchine, continuano a lavorare congiuntamente in totale normalità perché continui il passaggio di merci e sia così in futuro senza passi indietro", ha detto Albares, citato oggi dai media iberici, fra cui El Pais.La riapertura operativa del valico merci di Melilla, chiusa unilateralmente da Rabat nel 2018, e l'apertura di quello di Ceuta erano state concordate fra Spagna e Marocco nell'autunno scorso, ma avevano subito ritardi, dopo che l'8 gennaio un primo tentativo di passaggio di camion merci spagnoli era stato bloccato dalle autorità marocchine, seguito da un successivo tentativo andato a buon fine.La riattivazione del traffico commerciale con le enclavi spagnole in Marocco era una delle contropartite ottenute da Madrid nell'intesa chiusa fra il re del Marocco, Mohamed VI e il premier spagnolo, Pedro Sanchez il 7 aprile 2022 che pose fine a una crisi diplomatica fra i due Paesi, in cambio dell'abbandono da parte della Spagna della tradizionale neutralità sul Sahara occidentale e dell'appoggio alla proposta marocchina di un piano di autonomia nella regione. Ed è un punto chiave nella nuova fase delle relazioni bilaterali fra i due Paesi.L'intesa prevede in una fase iniziale il passaggio di un solo camion al giorno in ciascuna direzione con merci specifiche.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA