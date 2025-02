Corruzione: il Marocco è al 99° posto su 180 Paesi

Il Marocco ristagna al 99° posto, su 180 paesi, nella classifica del 'Corruption Perception Index', pubblicata dalla Ong 'Transparency International'.Oltre la metà dei cittadini del Marocco e più precisamente il 53% è convinto che la corruzione sia in aumento. Il Paese ottiene 37 punti, laddove il primo in classifica, la Danimarca, ne ha 90. A livello africano, Botswana e Ruanda (57 punti) costituiscono delle eccezioni. Al di sotto della media, Benin, Costa d'Avorio e Senegal hanno registrato ciascuno 45 punti, seguiti dal Sudafrica (41). Seguono Tunisia e Zambia con 39 punti, davanti a Gambia (38), Etiopia (37) e Lesotho (37).L'Algeria ha 34 punti, così come il Malawi e il Niger. Segue Sierra Leone (33), leggermente davanti ad Angola, Kenya e Togo (32), Gibuti (31), Egitto e Mauritania (30), Guinea (28), Eswatini, Gabon, Liberia e Mali (27), quindi Camerun (26). La Libia (13) è tra gli ultimi paesi della classifica. Ma nella regione araba, altri paesi hanno registrato punteggi migliori, a partire dagli Emirati Arabi Uniti (68), Qatar e Arabia Saudita (59), Oman (55) e Kuwait (46). Negli ultimi cinque anni, il Marocco ha registrato lievi cali progressivi nell'indice di percezione della corruzione, passando da 41/100 punti nel 2019 a 37/100 nel 2024, ovvero un punto in meno all'anno.

