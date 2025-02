TUNISI - Un ministro libico è rimasto ferito in un "tentativo di assassinio" mentre si trovava nella sua auto a Tripoli, ha annunciato mercoledì il governo di unità nazionale in una nota. Adel Jomaa, ministro di Stato per gli Affari del premier e del Gabinetto, è in "condizioni stabili", ha aggiunto il governo, citando "colpi diretti alla sua auto".

Secondo i media locali, è stato colpito alle gambe.





