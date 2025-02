Tunisia: tasso riempimento dighe al 34,4%

Il tasso di riempimento delle dighe in Tunisia ha raggiunto il 34,44%, con una riserva idrica di 815 milioni di metri cubi, secondo l'Osservatorio nazionale dell'agricoltura (Onagri). Sebbene questo incremento rappresenti un'evoluzione positiva rispetto ai mesi precedenti, resta insufficiente a soddisfare le esigenze del Paese, si legge in una nota dell'Onagri che sottolinea come, in confronto, qualche anno fa le riserve idriche erano molto più abbondanti. A settembre 2019, il tasso di riempimento delle dighe raggiunse il 65,5%, quasi il doppio del livello attuale. Dal 2020, questo tasso non ha mai superato il 40%, con un minimo del 43% registrato nel settembre dello stesso anno. Le recenti piogge hanno certamente contribuito ad aumentare le riserve idriche e a ricostituirne parzialmente le riserve, ma queste precipitazioni restano troppo scarse per compensare il lungo periodo di siccità che ha colpito il Paese. La situazione idrica in Tunisia continua a essere preoccupante e lo stress idrico è ancora un problema attuale, conclude l'Onagri.

