Attacco a un checkpoint in Cisgiordania, morti 2 soldati

Sono morti i due soldati israeliani rimasti feriti gravemente nell'attacco di questa mattina contro un posto di blocco vicino al villaggio di Tayasir, nel nord della Cisgiordania: lo ha reso noto l'esercito (Idf), come riporta il Times of Israel. Uno dei soldati era il sergente maggiore Ofer Yung, 39 anni, comandante di squadra dell'8211mo battaglione di riserva della Brigata regionale Ephraim, di Tel Aviv. L'identità del secondo militare non è ancor stata resa nota. Altre 6 persone sono rimaste ferite nell'attacco, secondo il Times of Israel.

Un uomo armato ha aperto il fuoco stamani nel checkpoint ed è stato ucciso da un militare. L'esercito israeliano (Idf) ha fatto sapere su Telegram di aver "eliminato un terrorista" nella zona di Tayasir, dopo che l'uomo aveva sparato contro i soldati di una postazione militare locale.



Secondo il Times of Israel, prima di essere ucciso da un soldato israeliano, l'uomo era riuscito ad entrare in una postazione di vedetta del checkpoint.





