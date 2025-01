In Algeria forti nevicate nelle zone colpite dalla siccità

ALGERI - Abbondanti nevicate e piogge hanno interessato diverse province del nord-ovest dell'Algeria, le più colpite da una siccità che dura da anni, dove alcune aree sono ora ricoperte con fino a mezzo metro di manto bianco.



Come riportato dalla Gendarmeria nazionale, una forza affiliata al Ministero della Difesa, la forte nevicata ha causato disagi al traffico su diverse strade nelle province occidentali come Tlemcen (al confine con il Marocco), Sidi Bel Abbes e Ain Timochent.



Foto e video ampiamente diffusi sui social network hanno mostrato le abbondanti nevicate, in particolare nella provincia di Tlemcen, che in alcune zone hanno superato il mezzo metro di spessore.



Le previsioni meteo prevedono ancora pioggia e neve nell'Algeria occidentale, in particolare nelle province di Tlemcen, El Bayadh, Naama e Sidi Bel Abbes, oltre che a Djelfa, nel centro del Paese.



L'ovest dell'Algeria soffre da anni di una siccità senza precedenti, a differenza dell'est, che ha beneficiato maggiormente di neve e precipitazioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA