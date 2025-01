Nello scambio con ostaggi israeliani liberi superterroristi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GEN - In cambio dei tre ostaggi rilasciati oggi da Hamas e dalla Jihad islamica, Israele scarcererà 110 detenuti di sicurezza palestinese, come prevede l'accordo firmato a Doha. Tra i detenuti che usciranno di prigione, 32 stanno scontando l'ergastolo e 48 hanno lunghe condanne. Circa 30 di loro, condannati per omicidio e coinvolgimento in attacchi terroristici, saranno esiliati.Tra i superterroristi che torneranno in liberà ci sono Zakaria Zubeidi, leader delle brigate Al-Aqsa di Fatah a Jenin.Zubeidi era uno degli evasi dalla prigione di Gilboa nel 2021 ed è stato coinvolto in diversi attentati, tra cui quello del 2002 alla sede del Likud a Beit Shean, in cui sono morte sei persone.Poi, Mohammad Abu Warda, membro di Hamas coinvolto negli attentati del 1996 sulle linee di autobus 18 a Gerusalemme e all'incrocio di Ashkelon, che causarono la morte di 45 israeliani. Abu Warda è stato condannato a 48 ergastoli ed è il detenuto con il maggior numero di condanne per omicidio di israeliani tra quelli rilasciati. Saranno liberati anche Iyad Jaradat, membro della Jihad islamica responsabile dell'attentato al ristorante Maxim di Haifa del 2003, in cui persero la vita 21 persone, e Mohammad Amudi, pure lui della Jihad, che orchestrò l'attentato suicida del 2006 in un negozio nella vecchia stazione centrale degli autobus di Tel Aviv, in cui persero la vita 11 persone.Zubeidi verrà portato in Cisgiordania, mentre Abu Warda, Jaradat e Amudi saranno portati in Egitto o nella Striscia di Gaza. Tornerà libero pure l'assassino del monaco greco Georgios Tsibouktzakis, ucciso nel 2001. Tra i detenuti che lasciano oggi il carcere figurano anche un cittadino giordano, Amar Mardhi, membro di Fatah coinvolto nell'omicidio del diciottenne Yuri Gushchin, avvenuto nel 2001 vicino a Ramallah; Jalal Fakih, che era dietro una sparatoria in un avamposto dell'Idf vicino a Tulkarem nel 2003 in cui morirono due soldati israeliani, e Samah al-Shobaki, che uccise Noam Leibowitz, sette anni, in una sparatoria sulla Route 6 nel 2003. Altri nomi includono Mohammad Kashua, che guidò un attentatore suicida in un mercato di Hadera nel 2005, dove furono uccisi sei israeliani, e Jamal Jara'a, che guidò un attentatore suicida allo Stage nightclub di Tel Aviv nello stesso anno, dove furono assassinati cinque raver.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA