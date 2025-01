Gli ostaggi pressati da una grande folla a Khan Younis

TEL AVIV - Gli ostaggi israeliani Arbel Yehud e Gadi Moses e thailandesi sono usciti dai veicoli della Jihad islamica palestinese al punto d'incontro a Khan Younis nel sud di Gaza, vicino alle macerie della casa di Yahya Sinwar, il leader di Hamas ucciso in ottobre dall'Idf. Le immagini rilanciate dalle tv mostrano la ressa di miliziani e civili intorno al convoglio, urla, fischi.



Hamas ha scelto tre punti d'incontro simbolo per il rilascio degli ostaggi, vicino alla casa di Sinwar a Khan Yunis, a Beit Lahia e a Jabalya: nei punti d'incontro, come si vede dalle immagini trasmesse da Gaza, stanno confluendo miliziani armati e a volto coperto e civili. I miliziani riprendono e fotografano le scene, i comandanti, la folla che si sta raccogliendo. A Gaza si sta ripetendo il rilascio-spettacolo già visto sabato scorso quando sono state rilasciate quattro soldatesse. A Jabalya, nel nord di Gaza, Hamas ha allestito un palco.



Gli ostaggi liberati questa mattina sono la soldatessa Agam Berger e i civili Arbel Yehud e Gadi Moses. Saranno liberati anche altri cinque cittadini thailandesi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023. Berger è detenuta da Hamas e probabilmente - scrive il Times of Israel - verrà fatta sfilare sul palco a Jabalya, in modo simile al rilascio di altre quattro soldatesse di sorveglianza della scorsa settimana. Yehud e Moses sono trattenuti dalla Jihad islamica palestinese. Tutti e otto gli ostaggi saranno scortati fuori dalla Striscia di Gaza dall'Idf e portati in una struttura vicino a Re'im per un controllo medico iniziale. Le famiglie dei tre ostaggi israeliani li aspetteranno nella struttura dell'esercito. Tutti e otto saranno quindi portati in ospedali nel centro di Israele.





