Operazione salvavita su un feto di 7 mesi a Tunisi

TUNISI - Straordinario risultato al Centro di Ostetricia e Medicina infantile di Tunisi, dove la dottoressa Carmela Votino, specialista in ginecologia e ostetricia, ha partecipato a un intervento salvavita su un feto di 7 mesi affetto da una grave patologia polmonare. Lo rende noto il ministero della Salute di Tunisi su Facebook presisando che Votino si è unita al team della professoressa Dalenda Chelli.



L'operazione rappresenta una vera e propria innovazione nel campo della medicina fetale, afferma il ministero della Salute tunisino, che in un comunicato ufficiale ha sottolineato il successo dell'intervento, condotto sotto la guida esperta della professoressa Chelli, in collaborazione con la dottoressa Votino e il team del Dipartimento di anestesia e rianimazione guidato dal professor Hayan al Maghribi.



L'operazione, eseguita in anestesia locale sulla madre e con un attento monitoraggio ecografico, ha consentito di salvare la vita del piccolo paziente, si legge nella nota. La paziente è originaria dal Mali, secondo fonti locali.





