25 migranti in pericolo in zona Sar Malta, 2 bambini morti

(ANSAmed) - LA VALLETTA, 28 GEN - Circa 25 migranti sono "in imminente pericolo di vita" a bordo di un barcone che sta affondando nella zona Sar di Malta, a circa 180 miglia a est dell'arcipelago. L'allarme è stato raccolto e rilanciato da Alarm Phone, secondo la quale l'imbarcazione avrebbe lasciato Bengasi 4 giorni fa. Due minori a bordo sarebbero già morti.Un mercantile che era nei pressi, secondo il Times of Malta, sarebbe potuto intervenire ma dal Centro maltese di Coordinamento ha ricevuto indicazioni di allontanarsi perché il naufragio sarebbe stato gestito direttamente. Alarm Phone ha riferito che fino alle 12 i migranti non hanno avuto soccorsi.(ANSAmed).

