'A Gaza Nord è tutto distrutto, è come essere in trappola'

(ANSAmed) - ROMA, 27 GEN - "Molti di noi si stanno muovendo per tornare al Nord, ma chi è arrivato ci dice che manca l'acqua, l'elettricità, il cibo, le medicine. Ci raccontano che le strade non esistono più e quindi mancano i punti di riferimento. E' difficile anche costruire una tenda provvisoria.Le case sono state distrutte e chi è andato per cercare i propri familiari sepolti dalle macerie non li ha trovati: i resti sono stati divorati dai cani. E' come essere in trappola anche perché dal Nord, prima di una settimana, non si può tornare al Sud. Ma abbiamo bisogno di tornare".A parlare all'ANSA è Mohammed Almajdalawi, 47 anni, sfollato durante la guerra a Sud di Gaza nel campo di Deir al-Balah.Parla italiano, quanto serve per farsi capire, perché è un volontario dell'Acs, Associazione di cooperazione e solidarietà, una ong italiana. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA