Traffico di droga, quasi 38 chili di coca sequestrati in Marocco

RABAT - I servizi di sicurezza marocchini hanno sventato un traffico di droga bloccando due camion alla frontiera di El Guerguerat, a sud di Dakhla in Marocco.



L'operazione ha portato al sequestro di 37 chilogrammi e 683 grammi di cocaina. La droga era nascosta nel vano motore dei due camion con targhe marocchine che provenivano dall'Africa subsahariana. I due conducenti di 24 e 47 anni sono stati arrestati. La polizia ha aperto un'indagine sul caso, nel tentativo di identificare possibili complici.



La lotta al traffico di droga in Marocco, l'anno scorso, ha portato la polizia a intercettare 92.346 casi, con 119.692 arresti, tra cui figurano anche 287 cittadini stranieri. La polizia, nel corso del 2024, ha anche sequestrato 123 tonnellate e 971 chilogrammi di cannabis in numerose operazioni, oltre che 1,9 tonnellate di cocaina, 16,5 chilogrammi di eroina oltre a 1,4 milioni di sostanze psicotrope.





